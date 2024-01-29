ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента

Центризбирком России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента в выборах, которые состоятся в марте 2024 года. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство «РИА Новости».

«Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты», - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК.

ЦИК единогласно утвердил доверенными лицами президента Путина еще 198 человек. Всего у политика зарегистрировано 544 доверенных лица.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня, 15, 16 и 17 марта. В настоящее время на должность главы России претендуют 11 человек.

Центризбирком ранее зарегистрировал трех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое являются представителями парламентских партий, необходимости собирать подписи в их поддержку для регистрации кандидатами на выборах не было.

Кандидаты, выдвинутые от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова, должны до 31 января представить не менее 100 000 подписей. По состоянию на 29 января в ЦИК подписные листы уже подал лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Кандидаты-самовыдвиженцы - Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев должны собрать не менее 300 000 подписей. ЦИК должен принять решение регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.