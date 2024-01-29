Цифровая топливная карта idplus: все в плюсе

Цифровые топливные карты уже доступны на ряде заправочных станций, а это означает, что на многих точках вы можете сэкономить, приобретая доступное топливо.

На заправочных станциях Ran Oil, Arm Petrol, Flash и Erebuni вы можете приобрести топливные в приложении idplus и сэкономить 10-20 драмов за литр. Чем больше топлива вы купите, тем больше будет ваша экономия. Кстати, размер скидки вы увидите прямо в прайс-листе.

По словам руководителя проекта Idplus Агавни Князяна, расплачиваться топливной картой выгоднее и быстрее. «Цифровые топливные карты удобны тем, что вы заранее приобретаете определенное количество топлива, которое затем полностью или частично используете на данной АЗС. Поскольку топливной картой можно еще и поделиться, то получается, что вы сразу купите больше литров для семьи, а значит, и сэкономите больше. Мы работаем над расширением списка АЗС, чтобы у наших клиентов был более широкий выбор», - сказала Агавни Князян.

Чтобы приобрести топливную карту в Idplus, вам необходимо зайти в раздел «Каталог», нажать кнопку «Топливные карты», затем выбрать заправочную станцию ​​и определить количество топлива и, наконец, оплатить с помощью Idram, и топливная карта готова. На заправке вам достаточно сообщить сотруднику, что вы будете платить топливной картой idplus, и отсканировать QR-код с помощью приложения idplus.

idplus: все в плюсе.