Время в Ереване: 11:07,   30 Январь 2024

Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент не участвует в предвыборных дебатах», -  «Интерфакс» цитирует слова представителя Кремля.

Ранее «Арменпресс» сообщил, что Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на пост президента.

Президентские выборы в Российской Федерации пройдут в течение трех дней с 15 по 17 марта этого года.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]