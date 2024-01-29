Инспекторы из США прибыли в Киев

Американские инспекторы прибыли в Киев, планируются встречи по вопросу усиления надзора и подотчетности за использование помощи, предоставленной Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети X.

"Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от министерства обороны, госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США", - написала Бринк.