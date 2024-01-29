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Азиатские индексы - 29-01-24

Азиатские индексы - 29-01-24

ТОКИО, 29 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.77% и составил 36026.94 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.27% и составил 2529.48 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.92% и составил 2883.36 пункта, а HANG SENG вырос на 0.78% и составил 16077.24 пункта.


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