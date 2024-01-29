Вице-премьер Тигран Хачатрян провел встречу с постоянным представителем офиса ПРООН в Армении

Вице-премьер Тигран Хачатрян принял постоянного представителя армянского офиса Программы развития ООН Натию Нацвлишвили.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, приветствуя участников встречи, Тигран Хачатрян подчеркнул важность сложившегося между Арменией и Программой развития ООН всестороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего расширения в сфере наращивания потенциала страны, демократического и социального развития, а также в других направлениях, вытекающих из отраслевых стратегий и приоритетов. Стороны подчеркнули важность продолжения работы по удовлетворению жилищных потребностей, повышению возможностей трудоустройства и устойчивости вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Собеседники подтвердили необходимость продолжения двустороннего взаимодействия и расширения сотрудничества по указанным направлениям.