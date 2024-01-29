Премьер-министр Пашинян принял советника Верховного лидера Исламской Республики Иран

Премьер-министр Никол Пашинян принял советника Верховного лидера Исламской Республики Иран, главу Стратегического совета по международным отношениям Камаля Харази.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность визита господина Харази в Армению и выразил уверенность, что это придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению армяно-иранских отношений. Премьер-министр отметил, что они договорились с президентом ИРИ предпринимать последовательные шаги в направлении последовательного увеличения объемов торгового оборота. Премьер-министр также отметил, что с теплотой вспоминает встречу с Верховным лидером Ирана, и попросил передать ему теплые приветствия.

Собеседники обсудили различные вопросы повестки сотрудничества Армения-Иран. Эти вопросы касались политических и экономических отношений, сотрудничества в энергетической, инфраструктурной и других сферах, реализации совместных проектов.

Состоялся обмен мыслями по вопросам безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Премьер-министр подчеркнул ключевые подходы Республики Армения по этому вопросу.

В контексте разблокирования региональной инфраструктуры премьер-министр подчеркнул важность положительной позиции Ирана в отношении разработанного правительством Республики Армения проекта “Перекресток мира” и лежащих в его основе ключевых принципов.