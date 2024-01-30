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Европейские индексы - 29-01-24

Европейские индексы - 29-01-24

МОСКВА, 30 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.12% и составил 16941.71 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.09% и составил 7640.81 пункта, британский FTSE снизился на 0.03% и составил 7632.74 пункта, а российский RTSI вырос на 1.38% и составил 1125.22 пункта.


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