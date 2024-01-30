«Амунди Акба» внедрил инструмент, который предоставит новые возможности финансирования банков и предприятий

В 2023 году «Амунди Акба», продолжая свою политику содействия повышению позиций Армении на региональной и глобальной финансовой карте, в рамках подписанного с ЕБРР контракта представил новый инструмент более эффективного управления пенсионными фондами, который позволит ЕБРР финансировать экономику Армении без повышения валютного риска.

Как передает корреспондент «Арменпресс», об этом рассказал исполнительный директор «Амунди Акба» Жан Мазеджян на открытии второго экономического форума: «Амунди Акба. Экономический форум», организованного в Армении Amundi-Acba Asset Management 24 января. Он отметил, что большой успех первого экономического форума Амунди Акба, организованного год назад, подвел к решению сделать его ежегодным.

«Мы хотим добиться совершенства посредством этого форума, потому что цель состоит в том, чтобы разместить Армению на региональной, а может быть, и на глобальной финансовой карте. Год назад я уже представлял инновационные проекты «Амунди-Акба» за последние 10 лет. Мы решили и в 2023 году продолжить эту политику, внедрив новый инструмент в управлении накопительными пенсионными фондами. Мы подписали соглашение с ЕБРР, чтобы иметь возможность осуществлять кросс-валютные операции. Первую сделку мы осуществили 8 января, и это даст возможность благодаря сбережениям бенефициаров управляемых нами фондов финансировать развитие экономики Армении в местной валюте, не обременяя их валютным риском», - пояснил Мазеджян, заверив, что эта инновационная деятельность продолжится и в 2024 году, в больших масштабах с осуществлением сделок.

Он отметил, что «Амунди-Акба» в 2023 году приобрел акции армянской телекоммуникационной компании за счет средств, находящихся под ее управлением.

«Но мы пойдем дальше. Мы хотим, чтобы каждый студент финансового сектора мог легко это изучить, каждый деятель сектора имел возможность участвовать в экономических дискуссиях», - добавил директор «Амунди-Акба», заявив, что в сентябре этого года они планируют создать исследовательскую платформу, которая будет называться «Академия Амунди Акба». Будет много статей, переведенных на армянский язык, и все они бесплатно будут доступны студентам.

Мазеджян подчеркнул цели, ориентированные на будущее Армении, которые касаются не только финансовой сферы, но и изменения климата.

«Мы должны быть в состоянии адаптировать наш образ жизни ко всем обстоятельствам, связанным с изменением климата. Учитывая, что Amundi является одним из мировых лидеров с точки зрения строгого соблюдения экологических, социальных и управленческих принципов, мы полны решимости сделать это, чтобы иметь возможность решить эту большую проблему», - сказал он, подчеркнув и роль искусственного интеллекта как инструмента, который поможет при осуществлении зеленых инвестиций.

«Как сказал премьер-министр Пашинян, мы должны суметь развивать финансовую грамотность в Армении, и мы, «Амунди-Акба», как ведущая компания, должны не только уметь выполнять свои обязательства перед бенефициарами, но и выходить за рамки этого. Иметь возможность привнести в Армению лучшие практики, которые относятся к финансовому анализу, контролю, управлению и ноу-хау, чтобы иметь возможность инвестировать в Армению и должным образом модернизировать финансовый сектор », - заключил Мазеджян, пожелав форуму плодотворной работы.

Экономический форум «Амунди-Акба», организованный в 2023 году, - это уже второй экономический форум целью которого является собрать вместе идейных лидеров, экспертов отрасли и новаторов для изучения и обсуждения вызовов времени, тенденций и важнейших тем, формирующих экономическую среду.