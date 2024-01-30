Наибольший экспорт Армении составили драгоценные и полудрагоценные камни и металлы: экономисты о факторах роста экспорта

За 11 месяцев прошлого года (январь-ноябрь) Армения экспортировала товары на $ 6 миллиардов 946 миллионов 382 005, что на 44,7 % больше, чем в январе-ноябре 2022 года. Наибольший экспорт Армении составили драгоценные и полудрагоценные камни и металлы, после машины, оборудование и механизмы, на третьем месте - продукция горнодобывающей промышленности. На 41 % зафиксирован и рост объемов импорта. Лидерами являются машины, оборудование и механизмы. Экономисты по-разному оценивают факторы, способствующие росту экспорта. Экономист Ашот Хуршудян связывает такое увеличение экспорта преимущественно с реэкспортом, а Элиза Матевосян, экономист и научный сотрудник аналитического центра «Орбели», считает, что реэкспорт - это лишь часть экспорта.

В беседе с «Арменпресс» научный сотрудник аналитического центра «Орбели» Элиза Матевосян отметила, что хотя экспорт увеличился на 44,7 %, а импорт - на 41 %, импорт в денежном выражении больше - около $ 11 миллиардов. «Это влияет на чистый экспортный баланс. И не секрет, что Армения всегда сталкивалась с проблемой отрицательного торгового баланса. Однако в настоящее время разница между экспортом и импортом невелика, что способствует сокращению разрыва между ними. Такой поступательный рост экспорта в Армении наблюдается особенно после российско-украинской войны, что обусловлено как реэкспортом, так и значительным ростом основных экспортируемых групп товаров", - сказала Матевосян.

Согласно официальной статистике, в январе-ноябре 2023 года из Армении было экспортировано драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и изделий на сумму $ 2 миллиарда 136 миллионов 342 000, больше в 2,4 раза по сравнению с 11 месяцами 2022 года. Второй по объему экспорт составили машины, оборудование и механизмы - $ 1 миллиард 193 миллиона 140 000, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 89,1 %. На третьем месте продукция горнодобывающей промышленности. В январе-ноябре из Армении их было экспортировано на сумму $ 817 миллионов 317 001, хотя по сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт снизился на 12,6 %.

Экономист Ашот Хуршудян связывает такое увеличение экспорта главным образом с реэкспортом, напоминая о санкциях, введенных против России. С этим фактором он связывает резкое увеличение экспорта станков и алмазов из Армении. Хуршудян, однако, отмечает, что целевые ограничения, связанные с экспортом алмазов из России, вступили в силу в январе этого года. «Я бы не сказал, что у нас произошел естественный прирост экспорта товаров. Однако в сфере услуг у нас наблюдался рост экспорта», - отметил экономист.

Элиза Матевосян, говоря об экспорте драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них, отметила, что они составили наибольшую долю экспорта - более 30 %, тогда как за аналогичный период 2022 года они составляли 18,5 %. Она отметила, что это большое процентное изменение способствовало и прогрессивному росту общего объема экспорта.

«Под этой товарной группой в основном рассматриваются алмазы, золото, ювелирные изделия и ювелирные изделия», - представила Матевосян.

Элиза Матевосян отметила, что Россия уже много лет является основным торговым партнером Армении. «Особенно в последнее время спрос на армянскую продукцию на российском рынке значительно увеличился из-за санкций, введенных против России, что побудило бизнесменов Армении экспортировать в большем объеме», - добавила она.

Матевосян отметила, что экспорт готовых продуктов питания из Армении также является значительным. За 11 месяцев было экспортировано на $ 803 млн 603 005.

Что касается импорта, то за 11 месяцев 2023 года импорт в Армению составил $ 10 миллиардов 931 миллион 447 004, увеличившись на 41 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

За 11 месяцев 2023 года в Армению больше всего было импортировано машин, оборудования и механизмов - на $ 2 миллиарда 289 миллионов 407 000, что на 48 % больше, чем за тот же период 2022 года. Второй по объему импорт пришелся на драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них - $ 1 миллиард 733 миллиона 625 009. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - в 2,8 раза. Согласно статистике, третье место занимают наземные, воздушные и водные транспортные средства. Объем импорта составил $1 млрд 719 млн 667 004, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 11 месяцами 2022 года.

В контексте увеличения импорта оба экономиста видят рост спроса.

«Увеличению импорта в основном способствовали высокий рост спроса в стране и условия для увеличения экспортных возможностей, что побудило к увеличению импорта», - сказал Матевосян, имея в виду переработку и экспорт.

По ее словам, росту импорта способствовала и особо ценящаяся национальная валюта.

Ашот Хуршудян придерживается следующего убеждения, что в Армении наблюдается рост естественного спроса, связанный со спросом населения, переехавшего из России в Армению.

По его словам, другой фактор, способствовавший росту импорта, связан с реэкспортом.

Анна Григорян