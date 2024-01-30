В некоторых районах Армении идет снег
09:58, 30 Январь 2024
Дорожное управление сообщает, что по состоянию на 09:00 30 января, в районах Абовян, Чамбарак, Гавар, Талин, Арарат, Горис и Капан - идет снег.
На автодорогах Абовяна, Аштарака, Дилижана, Ванадзора, Степанавана, Ташира, Вайка, Сисиана местами гололедица.
Степанаванский перевал труднопроходим для транспортных средств с прицепом.
Перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом.
Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
Дорожные службы проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.
Во избежание ДТП и заторов на дорогах водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, оснащенных зимними шинами.
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