Белый дом не уверен в том, что Иран направлял удар по военной базе США в Иордании

Администрация США признала, что не располагает точной информацией о том, что именно Иран направлял удар по американской военной базе на севере Иордании, в результате которого погибли трое американских военнослужащих. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил один из представителей Белого дома Джон Кирби.

При этом он подчеркнул, что Иран поддерживает группировки, совершившие нападение.

«Они поддерживают эти группировки, предоставляют им ресурсы, снабжают вооружениями, обучают. Безусловно, не отговаривают от осуществления таких атак. <...> Ясно, что ответственность уместно возложить на лидеров в Тегеране», - заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя вопрос о предполагаемой причастности Ирана в нападении на американские войска в Иордании.

Кирби добавил, что иранские лидеры, в этом отношении, несут определенную ответственность.

В то же время он заявил, что Вашингтон не стремится к войне или к вооруженному конфликту с Тегераном.

«Мы не стремимся к войне с Ираном. Мы не ищем вооруженного конфликта с (иранским: ред.) режимом... Мы не стремимся к эскалации», - сказал Кирби, когда его спросили, рассматривают ли США возможность нанести удар по Ирану из-за нападения на американскую военную базу в Иордании.

Как сообщал ранее «Арменпресс», 28 января в результате атаки БПЛА на военную базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих и, по меньшей мере, 40 получили ранения. Президент США Джо Байден обвинил в нападении группировки, связанные с Ираном. В представительстве Ирана в ООН заявили, что Тегеран не имеет никакого отношения к этой атаке.