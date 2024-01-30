Министр ОНКС Армении приняла посла Казахстана

Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян приняла чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Армении Болата Иманбаева. На встрече присутствовал также заместитель министра ОНКС Артур Мартиросян.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение министерства, приветствуя посла, министр Жанна Андреасян подчеркнула долгосрочное партнерство между двумя странами и отметила, что сформирован хороший опыт сотрудничества, имеющий перспективы развития и расширения.

Посол Иманбаев, поблагодарив за прием, выразил надежду, что эффективное сотрудничество между двумя странами будет продолжаться и в дальнейшем.

В частности, посол подчеркнул реформы, реализуемые в сфере образования и науки, а также развитие двусторонних отношений.

Представляя реформы, реализуемые в Республике Армения, министр подчеркнула работу, проводимую в направлении интернационализации университетов, а также важность межуниверситетских совместных исследовательских проектов.

Жанна Андреасян сообщила послу, что образовательная программа, представленная в ЕГУ, дает возможность изучать казахский язык. Она подчеркнула, что в Казахстане также должна быть внедрена университетская программа изучения армянского языка. «Думаю, это будет прекрасная возможность для сотрудничества между двумя университетами, в рамках которого можно будет организовать программы обмена как студентами, так и преподавателями», - сказала Жанна Андреасян.

Стороны также подчеркнули перспективы сотрудничества в сферах спорта, вопросов молодежи и культуры.

В завершение встречи посол Болат Иманбаев подарил Жанне Андреасян книгу «Казахские народные сказки» на армянском языке, изданную в ноябре 2023 года.