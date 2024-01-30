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Сурен Варосян освобождается с должности ответственного за протокол премьер- министра РА

Сурен Варосян освобождается с должности ответственного за протокол премьер- министра РА

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Сурен Варосян, ответственный за протокол премьер-министра РА, освобождается с занимаемой должности.

Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства РА e-gov.am

Сурен Варосян будет освобожден с занимаемой должности 31 января 2024 года.


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