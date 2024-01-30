Гарегин II и архиепископ Кентерберийский обсудили вопросы сохранения армянского духовного наследия в Нагорном Карабахе
15:17, 30 Январь 2024
Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II в рамках патриаршего визита в епархию Армянской церкви Великобритании и Ирландии встретился с Его Святейшеством главой Англиканской церкви, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Информационной системой Первопрестола, на встрече были затронуты проблемы, стоящие перед армянами, принудительно перемещенными из Нагорного Карабаха, вопросы возвращения пленных, сохранения армянского духовного и культурного наследия Нагорного Карабаха и ситуация в регионе.
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