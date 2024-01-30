США не выводят войска из Сирии: Виктория Нуланд

Соединенные Штаты не выводят свои войска, дислоцированные в Сирии. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью телеканалу CNN Turk заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«США не выводят войска из Сирии. Как показали вчерашние трагические события в церкви в Стамбуле, и мы выражаем соболезнования тем, кто там погиб, «Исламское государство» все еще активно во многих местах. И мы с Турцией являемся партнерами в борьбе с терроризмом на протяжении десятилетий», - сказала Нуланд.

По ее словам, для Вашингтона и Анкары сейчас, как никогда, важно укреплять сотрудничество.

«Это было видно вчера в Стамбуле, это было видно на примере наших собственных сил в Иордании».

Как ранее сообщал «Арменпресс», 28 января в католической церкви Стамбула произошла стрельба, в результате которой погиб 1 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Численность американских военнослужащих, дислоцированных в Сирии, составляет 900 человек, в Ираке - 2 500.