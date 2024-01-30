ХАМАС заявил, что изучает предложение о прекращении огня в Газе

Глава политбюро радикальной палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение получило предложение о прекращении огня в секторе Газа и изучает его. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает The Times of Israel.

Хания отметил, что приоритетом группировки является прекращение израильских военных операций в секторе Газа и вывод израильских войск из анклава.

Он также объявил, что отправится в Каир для переговоров по предложению о прекращении огня.

29 января премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани заявил, что при посредничестве Дохи удалось добиться прогресса в переговорах по ситуации в секторе Газа.

В ноябре 2023 года Катар, Египет и США добились семидневного прекращения огня между Израилем и ХАМАС, в результате чего были освобождены 105 заложников. Взамен Израиль освободил 240 палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль, убив около 1200 человек и взяв в плен 240. После этой атаки Израиль объявил войну ХАМАС и проводит военные операции в секторе Газа, число жертв которых составляет почти 26 700 человек. 1,7 миллиона человек были перемещены.