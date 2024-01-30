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В крупнейшем Центре рукописей Ирана впервые будут изучены армянские рукописи

В крупнейшем Центре рукописей Ирана впервые будут изучены армянские рукописи

Делегация Ереванского Матенадарана посетила библиотеку аятоллы Мараши Наджафи в городе Кум Исламской Республики Иран. Делегацию принял сын основателя центра, директор Махмуд Мараши Наджафи.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Матенадарана, был организован тур по книгохранилищам, отделам оцифровки и реставрации рукописей центра. Была подчеркнута важность и готовность к взаимному сотрудничеству, которое начнется с изучения армянских рукописей, хранящихся в центре.

Библиотека аятоллы Мараши Наджафи является крупнейшим центром исламских рукописей в Иране и третьим по величине во всем исламском мире. Собрание включает около 85 000 рукописей на разных языках, содержащих тексты как религиозного характера, так и относящиеся к различным отраслям науки.

 


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