Франция сократит военные контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре: Le Monde

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение сократить военный персонал в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре, при этом в этих странах могут появиться новые военные базы при поддержке США. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французская газета Le Monde.

"По итогам жестких дискуссий глава государства принял решение о судьбе трех французских баз, расположенных на побережьях Западной Африки. <...> Макрон принял решение о резком сокращении военного персонала в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре в ходе совета обороны, который состоялся в середине декабря", - говорится в публикации. При этом отмечается, что на данном этапе точное количество французских солдат, которые будут находиться на базах в Либревиле, Дакаре, и Абиджане, неизвестно, но, по данным издания, будет сохранено порядка ста человек в каждой из стран.

До сих пор в Габоне и Сенегале было расквартировано по 350 солдат, а в Кот-д'Ивуаре размещалось около 950 солдат. При этом французское присутствие в Джибути и Чаде (по 1 500 солдат в каждой стране) остается неизменным, уточняет издание.

Также сообщается, что Франция и США могут создать совместные военные базы в данных странах, поскольку США рассматривают вариант передислокации военных из Нигера в страны Западной Африки. По данным газеты, Париж и Вашингтон не отказываются от задачи борьбы с терроризмом в Африке.