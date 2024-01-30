Председатель Палаты депутатов парламента Чехии посетит Армению

Председатель Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова 31 января посетит Армению. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Чехии в Армении, это один из самых важных визитов представителя Чехии в Армению за последние 6 лет.

Маркета Пекарова Адамова приедет с делегацией, состоящей из нескольких чешских депутатов, представителей компаний, Торгово-промышленной палаты, министерства промышленности и торговли, а также представителей университетов (Карлова университета и Чешского технического университета) и Национального музея.

Председатель Палаты депутатов парламента Чехии проведет беседы со всеми высшими представителями Республики Армения. В рамках визита она также посетит границу Армении и Азербайджана, чтобы ознакомиться с ситуацией на земле. Вместе со спикером НС Аленом Симоняном она примет участие в чешско-армянском бизнес-форуме и объявит об открытии выставки, посвященной чешским замкам и крепостям.

“Этот визит демонстрирует наш интерес и поддержку Армении”, - говорится в заявлении посольства.