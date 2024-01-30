Глава ЦБ обосновал решение снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта
На заседании 30 января Совет Центрального банка Армении принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 8,75%. Как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции глава ЦБ Мартин Галстян представил детали и обоснование решения.
Спикер выделил ряд внешних и внутренних факторов, поспособствовавших такому решению.
“В декабре 2023 года 12-месячная инфляция снизилась до -0,6 на конец месяца. Нормальная 12-месячная инфляция также снизилась до -0,4. В 4-м квартале 2023 года мировая экономическая активность и активность основных стран-партнеров Армении продолжила замедляться. Инфляционная обстановка на международных товарных рынках смягчается, а глобальная инфляция несколько замедляется. Однако позитивная динамика рынка труда в странах-партнерах продолжает способствовать расширению спроса.
В начале 2024 года в связи с эскалацией геополитических развитий на Ближнем Востоке зафиксирован определенный рост цен на энергоносители и сформировались риски нарушения цепочек поставок. В такой ситуации центробанки ведущих стран в ближайшее время будут постепенно ослаблять сдерживающие монетарные условия. В результате со стороны внешнего сектора ожидаются слабые дефляционные эффекты на экономику Армении”, - подчеркнул председатель ЦБ.
По словам Мартина Галстяна, в 4-м квартале в Армении сохранилась высокая экономическая активность, чему продолжали способствовать высокие темпы роста строительства и сферы услуг. Внешний спрос несколько замедлился из-за снижения темпов роста туризма. В то же время внутренний спрос остается высоким, выражаясь главным образом в высоких темпах роста частного потребления.
Низкая инфляционная среда сохраняется в условиях слабого дефляционного воздействия со стороны внешнего сектора и сдерживающей денежно-кредитной политики, проводившейся в предыдущие годы. Последнее продолжает выражаться также в некотором снижении темпов роста заработной платы и инфляционных ожиданий на рынке труда.
Галстян отметил, что в сложившейся ситуации Совет ЦБ считает целесообразным снизить учетную процентную ставку. “Совет будет последователен в адекватных действиях по обеспечению регулирования спроса и стабилизации инфляционных ожиданий. В сценарии монетарной политики 12-месячная инфляция в ближайшее время останется ниже целевого уровня, затем постепенно увеличится и стабилизируется около целевого показателя в размере 4% в среднесрочной перспективе”, - подчеркнул спикер.
Он добавил, что, по оценке правления ЦБ, риски отклонения инфляции от запланированной траектории в целом сбалансированы. “В случае любого проявления этих рисков Совет адекватно отреагирует и обеспечит достижение ценовой стабильности”, - заверил Галстян.
Совет ЦБ также принял решение установить ставку ломбардного репо на уровне 10.25%, а ставку привлечения денежных средств - на уровне 7.25 %.
Отметим также, что с начала 2023 года ставка рефинансирования снижается в 6-й раз. Последний раз это произошло 12 декабря прошлого года, когда ставка была установлена на уровне 9,25%.
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