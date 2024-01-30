Три четверти французов считают налоги в стране слишком высокими

Три четверти французов считают налоги во Франции слишком высокими. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование счетной палаты страны.

Газета напоминает, что, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, уровень налогового бремени во Франции в 2022 году составил 45,4% ВВП.

"Французы считают, что неудивительно, что налогов слишком много. 75% опрошенных… полагают, что уровень налогообложения во Франции слишком высок", - пишет газета.

Более того, 67% французов выражают недовольство тем, как тратятся государственные средства (против 64% в 2021 году).

Более половины - 63% - французов не доверяют тому, как собранными через налоги средствами распоряжается Евросоюз, а французскому государству в этом же вопросе не доверяют 68% опрошенных.