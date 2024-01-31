В китайском городе Нинбо открылась выставка уникальных экспонатов из коллекции Музея истории Еревана

В китайском городе Нинбо открылась выставка «Земля Ноя». Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между Музеем истории Еревана, общественной организацией «Центр армяно-китайского партнерства» и городом Нинбо Китайской Народной Республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, было представлено 94 уникальных экспоната из коллекции музея: традиционные костюмы, ковры, серебряные украшения, вышивка, посуда XVIII-XX веков.

На открытии выставки присутствовали представители муниципалитета Нинбо, директор музея Нинбо Чжан Лиа, представитель посольства Армении в Китае Корюн Казарян, сотрудники Музея истории Еревана, председатель общественной организации «Центр армяно-китайского партнерства» Армен Мхитарян.

Выставка продлится до 5 мая, став важным примером армяно-китайского культурного сотрудничества.