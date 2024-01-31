В Музее истории Армении открылась временная экспозиция под названием “Замки и крепости Чехии”

В Музее истории Армении 31 января открылась временная экспозиция под названием “Замки и крепости Чехии”. Как сообщает Арменпресс, на официальной церемонии открытия выставки присутствовали председатель Национального Собрания Ален Симонян, делегация во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой, депутаты, послы, деятели культуры и др. На выставке представлены интереснейшие замки и крепости двух исторических регионов Чехии – Богемии и Моравии.

По словам директора Музея истории Армении Давида Погосяна, сегодня дан старт важному сотрудничеству между Музеем истории Армении и Чешским национальным музеем.

“Эта экспозиция Чешского национального музея, посвященная чешским крепостям и замкам, побывала во многих странах, но в Армении представляется впервые, и она одновременно положит начало сотрудничеству между двумя национальными музеями”, - отметил Погосян, поблагодарив посольство Чехии в Армении и посольство Армении в Чехии за организацию выставки.

Директор Музея истории Армении выразил также благодарность спикерам парламентов двух стран за визит.

Посол Чехии в Армении Петр Пирунчик отметил, что Чехия не только славится своим пивом, но и имеет больше всего замков в Европе.

“Я рад, что у вас будет возможность увидеть некоторые из этих замков и крепостей. Благодарю Музей истории Армении и Национальный музей Чехии за организацию выставки”, - добавил Пирунчик.

Представитель Чешского национального музея Петр Бруха рассказал, что на выставке представлено 25 замков и крепостей. По его словам, критерием отбора мест, включенных в выставку, была их историческая значимость, а также архитектурная, художественная и историческая ценность.