Государственный симфонический оркестр Армении исполнит Симфонию Малера № 1

8 февраля Государственный симфонический оркестр Армении приглашает любителей музыки в концертный зал Арама Хачатуряна послушать Симфонию № 1Густава Малера. Концерт проведет дирижер Сергей Смбатян. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Государственный симфонический оркестр Армении.

Версия, в которой дошла до нас Симфония № 1 австрийского композитора Густава Малера, является результатом множества доработок, которые композитор внес после нескольких первых публичных исполнений произведения, не нашедшего особого восприятия слушателей.

Свое первое большое произведение молодой Малер представлял себе не как симфонию, а как симфоническую поэму из 2 частей, тематическое вдохновение которой исходило из философских пластов романа знаменитого немецкого писателя Жана Поля «Титан», именно поэтому композитор изначально представил свое произведение под названием «Титан».

Произведение, ставшее в результате дальнейших доработок полноценной симфонией, содержит идейно-эмоциональные отсылки к природе, внутреннему миру человека и пути, который он проходит в течение своей жизни.