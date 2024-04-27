Пограничный столб – это краеугольный камень территориальной целостности Армении. Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян обратился к вопросу о процессе демаркации границы в Тавушской области.

Как передает Арменпресс, выступая в Государственном драматическом театре имени Левона Калантара в Гаваре с лекцией «Родина – это государство. Любишь Родину – укрепляй государство» по случаю Дня гражданина, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что данные решения приняты с целью закрепления территориальной целостности Республики Армения.

«Один из граждан спросил меня, почему мы отдаем наши села Азербайджану. Это очень важный вопрос, и я не хочу говорить об этом сейчас то, что я сказал на политическом уровне, что в Армении никогда не было таких сел, но я хочу сказать кое-что очень важное. Для чего мы принимаем эти решения? Мы принимаем их, чтобы зафиксировать территориальную целостность Армении», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что столбы, установленные на границе Армении и Азербайджана, являются краеугольными камнями территориальной целостности Республики Армения.

«Мы принимаем эти решения официально, потому что понимаем, что если одним из важных условий государства является гражданин, то вторым – территория и территориальная целостность.

Что означает территориальная целостность? Территориальная целостность означает международно признанную территорию данной страны. Может быть территория, но эта территория может не быть признана на международном уровне", - подчеркнул премьер-министр.