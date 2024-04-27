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Арарат Мирзоян поздравил свою коллегу из Нидерландов по случаю Национального праздника

Арарат Мирзоян поздравил свою коллегу из Нидерландов по случаю Национального праздника

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян поздравил свою коллегу из Нидерландов Ханке БрюинзСлотпо случаю Национального праздника – дня рождения короля страны.

Как передает Арменпресс, министр иностранных дел РА сделал сообщение в своем X-микроблоге.

«Я передаю наилучшие пожелания моей коллеге Ханке БрюинзСлотпо случаю Дня короля в Королевстве Нидерландов. По итогам наших предыдущих обсуждений я рассчитываю на дальнейшее расширение нашей повестки совместно с инициативами Армения-Нидерланды и Армения-Европейский Союз", - говорится в записи министра.


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