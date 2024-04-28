Министры ИД РА и Катара уделили особое внимание вопросам региональной взаимосвязанности

Находящийся с официальным визитом в Дохе министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 28 апреля встретился с премьер-министром Государства Катар, министром иностранных дел шейхом Мухаммедом бен Абдеррахман Аль Тани.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Армения, собеседники с удовлетворением отметили политический диалог на высоком уровне, развивающийся между двумя странами, выразив готовность совместными усилиями расширять двустороннюю повестку дня. Министр Мирзоян подчеркнул, что положительная динамика развития отношений соответствует интенсивно развивающемуся взаимодействию РА со всеми странами арабского мира.

Согласно источнику, была подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита в Государство Катар премьер-министра РА Никола Пашиняна в 2022 году, и придания дополнительного импульса расширению отношений посредством подобных взаимных визитов на высоком уровне.

Отмечается, что министры иностранных дел Армении и Катара подчеркнули дальнейшее развитие связей в ключевых сферах, представляющих взаимный интерес. В этом контексте министр иностранных дел РА приветствовал решение Катара об открытии постоянного посольства в Ереване в 2023 году, которое последовало за решением об открытии резидент посольства РА в Катаре.

«На встрече Арарата Мирзояна и шейха Мухаммада Аль Тани особое внимание было уделено вопросам региональной взаимосвязанности. Глава внешнеполитического ведомства РА представил детали и преимущества разработанного правительством Армении проекта «Перекресток мира» как хорошую возможность для развития инфраструктуры между странами Персидского залива и Черным морем.

Министр Мирзоян также подчеркнул, что проект «Перекресток мира» является свидетельством приверженности РА мирной повестке дня, направленной на достижение устойчивого мира на Южном Кавказе посредством экономического развития», - говорится в сообщении.

По сообщению МИД РА, продолжая тему региональной безопасности, Арарат Мирзоян представил шейху Мухаммаду Аль Тани последние события в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув взаимное признание территориальной целостности и важность продвижения вперед в заключении мирного договора и процессе делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.