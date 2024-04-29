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Министр иностранных дел Армении высоко оценил встречу с председателем Консультативного совета Катара

Министр иностранных дел Армении высоко оценил встречу с председателем Консультативного совета Катара

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян высоко оценил встречу с председателем Консультативного совета Государства Катар Хасаном бин Абдаллой Аль-Ганимом. 

Как передает «Арменпресс», об этом министр иностранных дел Армении написал в своем микроблоге в X. 

По словам министра, на встрече были подчеркнуты экономические и транспортные связи, катарскому чиновнику был представлен проект «Перекресток мира», инициированный Арменией, и усилия по достижению долгосрочной стабильности. 

«Я ценю интересную беседу с председателем Консультативного совета Катара - Маджлисом аш-Шура Хасаном бен Абдуллой Аль-Ганимом о повестке Армения-Катар, связях с арабскими странами, а также региональных проблемах. 

Подчеркнув экономические и транспортные связи, был представлен «Перекресток мира» и усилия, направленные на обеспечение долгосрочной стабильности», - говорится в сообщении Мирзояна.


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