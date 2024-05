Министр иностранных дел Армении высоко оценил встречу с председателем Консультативного совета Катара

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян высоко оценил встречу с председателем Консультативного совета Государства Катар Хасаном бин Абдаллой Аль-Ганимом.

Как передает «Арменпресс», об этом министр иностранных дел Армении написал в своем микроблоге в X.

Appreciated interesting conversation w/Speaker of @ShuraQatar Hassan bin Abdullah Al Ghanim on agenda, ties w/Arab countries as well as regional issues.



Emphasizing economic & transport connectivity, presented also “#Crossroads_of_Peace” & efforts aimed at durable stability. pic.twitter.com/o2BxNPbYvI