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На границе Армении и Азербайджана установлено 35 столбов: выполнено более половины запланированных работ

На границе Армении и Азербайджана установлено 35 столбов: выполнено более половины запланированных работ

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой по состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столбов. Работа экспертных групп двух государств продолжается. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.


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