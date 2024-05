Генеральный секретарь Совета Европы приветствовала начало процесса делимитации между Арменией и Азербайджаном

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приветствовала начало процесса делимитации между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом генеральный секретарь написала в соцсети X.

“Приветствую достигнутое недавно соглашение между Арменией и Азербайджаном о процессе делимитации на основе Алма-Атинской декларации 1991 года”, - написала Мария Пейчинович-Бурич.

I welcome the recent agreement between Armenia & Azerbaijan on the process of delimitation based on the Alma-Ata Declaration of 1991/Je me félicite du récent accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le processus de délimitation fondé sur la déclaration d'Alma-Ata de 1991