Действия властей Армении направлены на установление стабильного мира в регионе: президент 

Президент Армении Ваагн Хачатурян коснулся процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном в Тавушской области, заверив, что действия правительства Армении направлены на настоящее, будущее и устойчивый мир в регионе.

Ваагн Хачатурян коснулся этой темы в беседе с Арменпресс и телеканалом “Шант”.

"Процессы, происходящие в Тавуше, близ сел Воскепар, Баганис, Киранц и Беркабер, в первую очередь направлены на уточнение границ между Арменией и Азербайджаном. Наконец, мы должны осознать, что если есть государство, то оно должно иметь границы, и будущее этого государства будет зависеть от того, насколько хорошо будут уточнены границы с его соседями. В противном случае всегда существует угроза, и эту угроза необходимо нейтрализовать, а не ждать и нейтрализовать угрозу, когда она фактически уже активная, а тогда, когда ее нет, она находится в пассивном состоянии”, - сказал президент, добавив, что сегодняшние шаги направлены на решение этой задачи.

Хачатурян отметил, что во многих случаях власти не могут представить детали переговорного процесса жителям сел, расположенных в зоне делимитации, поскольку это может помешать окончательному решению.

“Но я уверяю и считаю, что мы гораздо больше заинтересованы и несем ответственность за происходящие события. И самое главное для нас - обеспечить безопасность людей, которые живут в этих селах”, - подчеркнул президент Хачатурян.

Он добавил, что как гражданин Республики Армения считает деятельность правительства храброй.

“К сожалению, раньше мы оставляли проблемы на будущее и даже несколько раз публично заявляли об этом. Когда речь шла о нерешенности карабахской проблемы, был такой известный тезис: так можно жить еще 100 лет. Мы увидели, что так жить 100 лет невозможно, потому что времена и ситуации меняются, и то, что можно сделать сегодня, мы не сможем сделать завтра. Необходимо уметь вовремя устранять угрозы. Теперь пришло время, и мы пойдем в этом направлении”, - подчеркнул президент, приветствуя деятельность правительства.

Ваагн Хачатурян призвал граждан Армении доверять действиям властей и не поддаваться на провокации, которые во многих случаях направлены на игру на их чувствах и не содержат в себе ни капли истины.