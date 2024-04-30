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Президент Армении коснулся политики диверсификации внешней политики Армении

Президент Армении коснулся политики диверсификации внешней политики Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян коснулся политики диверсификации внешней политики Армении, над которой работает правительство Армении. В этой связи президент придает особое значение отношениям с арабскими странами, а также со странами-соседями Армении.

Ваагн Хачатурян коснулся этой темы в беседе с Арменпресс и телеканалом “Шант”.

“В целом с нашей стороны было ошибкой то, что мы не смогли конкретизировать наши внешнеполитические задачи, и сейчас мы фактически вступаем в период, когда мы должны уделять больше внимания особенно югу и юго-востоку, чтобы воспользоваться преимуществами возможностей стран, которые находятся к нам близко, всего два часа полета, максимум 1000-2000 километров. И там есть возможность для серьезных инвестиций, будь то все арабские страны или наши соседи. Нам нужно проводить большую последовательную работу в этих направлениях”, - сказал президент.

В этом контексте Хачатурян подчеркнул важность сотрудничества в сфере информационных технологий и реализации потенциала Армении в арабских странах.

По его словам, в частности, в Ираке есть большое желание сотрудничать с Арменией в сфере информационных технологий, а также тяжелой и легкой промышленности.

Президент отметил, что сейчас Ирак занят решением проблем безопасности, после чего, когда эта страна станет более привлекательной, Армения не должна затягивать сотрудничество.

“Не будем забывать и о наших соседях. Не будем забывать также о направлении Турции, потому что рано или поздно граница откроется, и мы должны быть к этому готовы”, - сказал президент, добавив, что не нужно жить опасениями, связанными с открытием границы с Турцией, а надо быть более инициативным.

По словам Хачатуряна, все зависит от ситуации в регионе, безопасности, а установление мира придаст отношениям совершенно иной характер.


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