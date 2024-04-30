Президент Армении коснулся политики диверсификации внешней политики Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян коснулся политики диверсификации внешней политики Армении, над которой работает правительство Армении. В этой связи президент придает особое значение отношениям с арабскими странами, а также со странами-соседями Армении.

Ваагн Хачатурян коснулся этой темы в беседе с Арменпресс и телеканалом “Шант”.

“В целом с нашей стороны было ошибкой то, что мы не смогли конкретизировать наши внешнеполитические задачи, и сейчас мы фактически вступаем в период, когда мы должны уделять больше внимания особенно югу и юго-востоку, чтобы воспользоваться преимуществами возможностей стран, которые находятся к нам близко, всего два часа полета, максимум 1000-2000 километров. И там есть возможность для серьезных инвестиций, будь то все арабские страны или наши соседи. Нам нужно проводить большую последовательную работу в этих направлениях”, - сказал президент.

В этом контексте Хачатурян подчеркнул важность сотрудничества в сфере информационных технологий и реализации потенциала Армении в арабских странах.

По его словам, в частности, в Ираке есть большое желание сотрудничать с Арменией в сфере информационных технологий, а также тяжелой и легкой промышленности.

Президент отметил, что сейчас Ирак занят решением проблем безопасности, после чего, когда эта страна станет более привлекательной, Армения не должна затягивать сотрудничество.

“Не будем забывать и о наших соседях. Не будем забывать также о направлении Турции, потому что рано или поздно граница откроется, и мы должны быть к этому готовы”, - сказал президент, добавив, что не нужно жить опасениями, связанными с открытием границы с Турцией, а надо быть более инициативным.

По словам Хачатуряна, все зависит от ситуации в регионе, безопасности, а установление мира придаст отношениям совершенно иной характер.