Диверсификация внешней политики Армении не направлена ​​против какой-либо страны: президент 

Президент Армении Ваагн Хачатурян, коснувшись опасений некоторых соседних стран по поводу диверсификации внешней политики Армении, назвал их понятными: эти опасения, по его словам, следует развеять соответствующими шагами.

Ваагн Хачатурян в беседе с Арменпресс и телеканалом “Шант” подчеркнул, что шаги Армении, направленные на диверсификацию отношений, не направлены против кого-либо или какого-либо соседа.

“Прежде всего, они направлены на повышение безопасности и экономической мощи нашей страны. Точно так же, как мы закупаем оборонительное оружие и боеприпасы у других стран и никто не может запретить нам это, чтобы мы смогли увеличить обороноспособность. Мы видели, что происходит, когда у тебя нет таких возможностей. Сейчас мы этим занимаемся, и это не направлено против какой-либо страны”, - сказал президент.

По мнению Хачатуряна, соседние страны должны больше ценить шаги Армении, в том числе направленные на Запад, поскольку они могут воспользоваться теми возможностями, которые есть у Армении.

“В этом контексте у нас такое предложение: мы являемся членом Евразийского экономического союза и у нас особые отношения с Евросоюзом, пожалуйста, воспользуйтесь нашими возможностями”, - отметил президент, добавив, что, хотя об этом, возможно, и не говорят публично, все же некоторые используют эту возможность, хотя во многих случаях и вызывает проблемы, но власти Армении готовы сделать возможности страны полезными для соседей.

“Мы прекрасно понимаем, что значит быть соседом, дружить с ним, и этими шагами мы никогда не создадим проблем”, - отметил Ваагн Хачатурян.