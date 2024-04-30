Вице-спикер НС Армении принял генерального директора Еврокомиссии по вопросам расширения и политике соседства
18:35, 30 Апрель 2024
Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 30 апреля принял делегацию во главе с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам расширения и политике соседства Гертом Яном Купманом.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя делегацию, Рубен Рубинян подчеркнул важность развития и углубления отношений Армения-ЕС.
Были обсуждены шаги по укреплению отношений Армения-ЕС, затронуты вопросы армяно-турецкого урегулирования и региональные развития.
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