Ереван готов внести вклад в прекращение военных действий в секторе Газа: глава МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян коснулся продолжающейся войны в секторе Газа, подчеркнув, что Армения категорически против нападения на гражданское население. Как сообщает Арменпресс, об этом глава МИД Армении заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera.

«Мы категорически против нападения на мирное население. Мы столкнулись с аналогичной ситуацией в Нагорном Карабахе, когда более 100 000 армян были вынуждены покинуть свою исконную родину, чтобы спасти жизни членов своих семей, поэтому мы решительно выступаем против нападения на гражданское население. Совсем недавно мы направили гуманитарную помощь, чтобы помочь облегчить ситуацию и страдания людей, оказавшихся в аналогичной ситуации.

Но в целом мы всегда поддерживали мирное разрешение конфликта, а также решение давнего конфликта и палестинского вопроса по принципу двух государств. Кроме того, мы готовы сохранить культурное и духовное наследие, особенно письменное наследие: у нас есть всемирно известное хранилище рукописей, поэтому мы можем временно разместить рукописи, если возникнет необходимость, из зоны конфликта, сохранить их и затем вернуть, когда все будет улажено», - отметил Мирзоян.

На вопрос о подходе Еревана к прекращению продолжающейся войны и предложений по этому поводу, министр иностранных дел Армении ответил: «Мы лоббируем мирное урегулирование и прекращение боевых действий, и если официальный Ереван может помочь в этом контексте, мы более чем готовы».