Арарат Мирзоян и Герт Ян Купман обсудили ряд вопросов повестки партнерства Армения-ЕС

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 30 апреля встретился с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам расширения и политике соседства Гертом Яном Купманом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили ряд вопросов повестки партнерства Армения-ЕС. Был затронут как процесс эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, так и вопросы сотрудничества за пределами Соглашения, в новых направлениях. Состоялся обмен мнениями по обсуждаемым вопросам и существующим перспективам.

В ходе встречи были затронуты состоявшаяся 5 апреля в Брюсселе трехсторонняя встреча на высоком уровне и вопросы постоянного сотрудничества с партнерами в направлении укрепления устойчивости Армении и диверсификации экономики.

Арарат Мирзоян и Герт Ян Купман коснулись также региональных программ. В контексте обеспечения экономического развития на Южном Кавказе Арарат Мирзоян подчеркнул важность разблокирования транспортных коммуникаций, отметив возможности, предоставляемые реализацией разработанной правительством Республики Армения инициативы «Перекресток мира».

Министр иностранных дел Армении и генеральный директор Еврокомиссии обсудили также вопросы региональной безопасности. Арарат Мирзоян проинформировал о последних развитиях в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.