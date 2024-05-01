Госдеп заявил об участии Блинкена в процессе урегулирования между Ереваном и Баку
11:26, 1 Май 2024
Госсекретарь США Энтони Блинкен лично участвует в процессе решения кризиса между Баку и Ереваном.
Как передает Арменпресс, со ссылкой на INTERFAX.RU,об этом заявил представитель госдепа Ведант Патель.
"Это та часть мира, в решение проблем которой госсекретарь лично глубоко вовлечен. В течение его пребывания на посту он регулярно взаимодействовал с обеими этими странами", - сказал он на брифинге.
"Мы продолжаем верить, что мир между ними возможен, и мы продолжим работать в этом направлении", - добавил Патель.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | En Français | باللغة العربية | فارسی | AMP Версия