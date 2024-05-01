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Госдеп заявил об участии Блинкена в процессе урегулирования между Ереваном и Баку

Госдеп заявил об участии Блинкена в процессе урегулирования между Ереваном и Баку

Госсекретарь США Энтони Блинкен лично участвует в процессе решения кризиса между Баку и Ереваном.

Как передает Арменпресс, со ссылкой на INTERFAX.RU,об этом заявил  представитель госдепа Ведант Патель.

"Это та часть мира, в решение проблем которой госсекретарь лично глубоко вовлечен. В течение его пребывания на посту он регулярно взаимодействовал с обеими этими странами", - сказал он на брифинге.

"Мы продолжаем верить, что мир между ними возможен, и мы продолжим работать в этом направлении", - добавил Патель.


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