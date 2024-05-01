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Токаев приветствовал согласие Армении и Азербайджана провести переговоры в Алма-Ате

Токаев приветствовал согласие Армении и Азербайджана провести переговоры в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует согласие Баку и Еревана провести в Алма-Ате переговоры для подготовки мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Арменпресс, заявление Токаева опубликовано на официальном сайте президента Казахстана.

"Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами", - отметил Токаев.

ПрезидентКазахстанапосчитал символичным, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ.

Касым-Жомарт Токаев также выразил мнение, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей и будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе.


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