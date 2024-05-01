Айк Марутян основал новую партию: состоялся учредительный съезд
Экс-мэр Еревана Айк Марутян основал партию под названием «Новая сила».
Как передает Арменпресс, 1 мая в Ереване состоялся учредительный съезд партии.
«Партия имеет социал-демократическую направленность. Естественно, мы будем сотрудничать со всеми теми силами, которые имеют такую направленность. Кроме того, мы не будем устанавливать ограничения на сотрудничество со всеми теми силами, которые честно ориентированы на развитие страны и не пытаются исказить будущее страны ради своих политических и партийных интересов», - заявил журналистам Марутян.
По его словам, он и его команда работали 3 года, показав, что можно работать честно, за 3 года можно получить результат. «За 3 года мы показали результат, который видели все ереванцы. Наша сила хочет показать эти результаты по всей стране. Да, сделать это вполне возможно", - сказал он.
Марутян подчеркнул, что их послание всем политическим силам заключается в следующем: пришло время решать все проблемы сообща.
На вопрос, как партия собирается прийти к власти, Марутян ответил, что они готовятся к очередным выборам. «Создание партии – это подготовительная работа к следующим выборам. Если процессы будут развиваться быстрее, если люди покажут, что они уже готовы к каким-то внеочередным действиям, естественно, в центре всего этого будет наша политическая сила", - сказал он.
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