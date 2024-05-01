Айк Марутян основал новую партию: состоялся учредительный съезд

Экс-мэр Еревана Айк Марутян основал партию под названием «Новая сила».

Как передает Арменпресс, 1 мая в Ереване состоялся учредительный съезд партии.

«Партия имеет социал-демократическую направленность. Естественно, мы будем сотрудничать со всеми теми силами, которые имеют такую ​​направленность. Кроме того, мы не будем устанавливать ограничения на сотрудничество со всеми теми силами, которые честно ориентированы на развитие страны и не пытаются исказить будущее страны ради своих политических и партийных интересов», - заявил журналистам Марутян.

По его словам, он и его команда работали 3 года, показав, что можно работать честно, за 3 года можно получить результат. «За 3 года мы показали результат, который видели все ереванцы. Наша сила хочет показать эти результаты по всей стране. Да, сделать это вполне возможно", - сказал он.

Марутян подчеркнул, что их послание всем политическим силам заключается в следующем: пришло время решать все проблемы сообща.

На вопрос, как партия собирается прийти к власти, Марутян ответил, что они готовятся к очередным выборам. «Создание партии – это подготовительная работа к следующим выборам. Если процессы будут развиваться быстрее, если люди покажут, что они уже готовы к каким-то внеочередным действиям, естественно, в центре всего этого будет наша политическая сила", - сказал он.