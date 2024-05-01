Айк Марутян собирается начать движение против пересмотра транспортного тарифа в августе

Бывший мэр Еревана Айк Марутян, основавший партию "Новая власть", собирается в августе начать движение против новых тарифов на пассажирские перевозки в столице.

Как передает Арменпресс, об этом Марутян сказал в беседе с журналистами в рамках учредительного съезда партии.

«Мы собираемся начать это движение в августе. В 2013 году, когда мы начали движение, не только я, все внесли свой вклад, вокруг этой идеи объединились все ереванцы — и это при той власти, при которой очень сложно было отменить решение, которое правительство твердо решило принять", - сказал Марутян.

По его словам, движение предполагается начать в конце августа. "Если все ереванцы присоединятся, если они согласятся с тем, что сложившийся консенсусмежду гражданами и городскими властями о том, что цена одного билета должна составлять 100 драмов, нарушени что это неприемлемо, то они не смогут поднять цену. Мы проведем процесс так, что они не смогут ее поднять. Ноесли народ смирится с этим решением, то ничего не изменится", - сказал Марутян.

12 марта Совет старейшин Еревана принял проект пересмотра транспортного тарифа. Решение вступит в силу 1 сентября.