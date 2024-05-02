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В Вашингтоне состоялась встреча депутатов НС Армении с Фрэнком Паллоне и Джимом Костой

В Вашингтоне состоялась встреча депутатов НС Армении с Фрэнком Паллоне и Джимом Костой

Группа депутатов Национального собрания Республики Армения 1 мая в Вашингтоне встретилась с сопредседателем комиссии Конгресса США по армянским вопросам Фрэнком Паллоне и членом комиссии Джимом Коста. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального собрания Армении Айк Конджорян . 

«Конгрессменов интересовала мирная повестка Армения-Азербайджан и региональные развития. 

Мы назвали очень важным содействие США суверенитету и территориальной целостности Армении. 

Обсуждался процесс укрепления экономической устойчивости Армении и демократических реформ», - написал депутат. 

На встрече присутствовали армянские парламентарии Арман Егоян, Арсен Торосян, Цовинар Варданян, Айк Конджорян, Саркис Ханданян и посол Армении в США Лилит Макунц.


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