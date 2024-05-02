Время в Ереване: 11:07,   6 Май 2024

Министр территориального управления и инфраструктур Армении принял посла Греции

Министр территориального управления и инфраструктур Армении принял посла Греции

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян принял чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Армении Христоса Софианопулоса. 

Министр приветствовал посла и высоко оценил дружественные отношения Армения-Греция. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства ТУИ РА, в ходе встречи были обсуждены логистические вопросы, вопросы авиационной сферы и сотрудничества в сферах возобновляемых источников энергии и энергосбережения. 

Министр Саносян подчеркнул важность расширения географии межрегионального сотрудничества.                                                                     

Был обсужден и ряд вопросов повестки предстоящего заседания межправительственной комиссии Армения-Греция.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am