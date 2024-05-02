Министр территориального управления и инфраструктур Армении принял посла Греции
Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян принял чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Армении Христоса Софианопулоса.
Министр приветствовал посла и высоко оценил дружественные отношения Армения-Греция.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства ТУИ РА, в ходе встречи были обсуждены логистические вопросы, вопросы авиационной сферы и сотрудничества в сферах возобновляемых источников энергии и энергосбережения.
Министр Саносян подчеркнул важность расширения географии межрегионального сотрудничества.
Был обсужден и ряд вопросов повестки предстоящего заседания межправительственной комиссии Армения-Греция.
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