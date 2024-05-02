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Комиссия США по религиозной свободе призвала правительство выделить средства на защиту памятников культуры НК

Комиссия США по религиозной свободе призвала правительство выделить средства на защиту памятников культуры НК

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в своем годовом докладе призывает правительство выделить финансирование Агентству международного развития США и посольству США в Баку для восстановления, сохранения и защиты культовых сооружений и других памятников культуры в Нагорном Карабахе и на  территориях. 

Как передает «Арменпресс», в докладе правительству США рекомендуется включить Азербайджан в список «стран, вызывающих особую озабоченность за систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания, которые определены в законе о международной свободе вероисповедания (IRFA)». 

В докладе напоминается и вопиющий случай, как председатель Государственного официального комитета по работе с религиями в Азербайджане Мубариз Гурбанлы призвал священнослужителей Армянской Апостольской Церкви покинуть Дадиванк (средневековый армянский монастырь XII – XIII вв.), выдвинув ложное утверждение, что они (священнослужители Армянской Апостольской Церкви) не имеют никакого отношения к этому религиозному объекту.


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