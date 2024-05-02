Комиссия США по религиозной свободе призвала правительство выделить средства на защиту памятников культуры НК

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в своем годовом докладе призывает правительство выделить финансирование Агентству международного развития США и посольству США в Баку для восстановления, сохранения и защиты культовых сооружений и других памятников культуры в Нагорном Карабахе и на территориях.

Как передает «Арменпресс», в докладе правительству США рекомендуется включить Азербайджан в список «стран, вызывающих особую озабоченность за систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания, которые определены в законе о международной свободе вероисповедания (IRFA)».

В докладе напоминается и вопиющий случай, как председатель Государственного официального комитета по работе с религиями в Азербайджане Мубариз Гурбанлы призвал священнослужителей Армянской Апостольской Церкви покинуть Дадиванк (средневековый армянский монастырь XII – XIII вв.), выдвинув ложное утверждение, что они (священнослужители Армянской Апостольской Церкви) не имеют никакого отношения к этому религиозному объекту.