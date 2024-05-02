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Иран ввел санкции против американских компаний и физических лиц за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против американских компаний и физических лиц за поддержку Израиля

Иран ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц США, включая военно-промышленные компании Lockheed Martin, Skydio и General Dynamics за поддержку операций Израиля в секторе Газа. 

Как передает «Арменпресс», заявление об этом в своем Telegram-канале распространило Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран. 

В нем говорится, санкции вводятся «в связи с их поддержкой и финансированием террористических актов израильского режима, героизацией и поддержкой терроризма и грубых нарушений прав человека в отношении палестинского народа и, в частности, жителей сектора Газа». 

В санкционный список попали пять компаний и семь физических лиц.


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