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Член комитета Сената Франции по внешним отношениям, обороне и вооруженным силам Ронан ле Гле посетил Цицернакаберд

Член комитета Сената Франции по внешним отношениям, обороне и вооруженным силам Ронан ле Гле посетил Цицернакаберд

Делегация, возглавляемая членом комитета Сената Франции по внешним отношениям, обороне и вооруженным силам Ронан ле Гле, посетила Мемориал Геноцида армян в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Оливье Декотиньи. 

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Музея-института Геноцида армян. 

В Мемориальном комплексе Цицернакаберда гостей встретила заместитель директора по музейной работе Музея-института Геноцида армян Лусине Абрамян. 

Она сопроводила гостей к Мемориалу Геноцида армян, рассказала историю создания музея, трех хачкаров, установленных на территории Цицернакаберда в память об армянах, ставших жертвами резни, организованной азербайджанским правительством в городах Сумгаит, Кировабад (Гандзак) и Баку в конце прошлого века. Проводила гостей к мемориальной стене, где покоятся пять воинов-освободителей, погибших в Арцахской войне, подчеркнув связь между произошедшим и Геноцидом армян. 

Гости возложили венок к Мемориалу жертвам Геноцида армян и цветы к вечному огню, почтив минутой молчания память невинных жертв Геноцида армян. 

Члены французской делегации в сопровождении старшего экскурсовода Асмик Мартиросян осмотрели Музей Геноцида армян, ознакомились с постоянной экспозицией и с временной выставкой «Pro Armenia. Для тебя, Армения». После глава делегации сделал запись в Книге памяти почетных гостей. 

Выразив благодарность за визит, Асмик Мартиросян преподнесла высокому гостю книги о Геноциде армян.


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