Авиакомпания FLYONE ARMENIA начала выполнение полетов по направлению Ереван- Ницца- Ереван

С 2 мая текущего года авиакомпания FLYONE ARMENIA начала выполнять полеты по направлению Ереван- Ницца- Ереван. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО “«Армения» Международные аэропорты”.

“По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем посетить сайт авиакомпании flyone.am либо связаться с местными турагентствами.

Мы поздравляем наших коллег и желаем им безопасных полетов”, - говорится в сообщении.