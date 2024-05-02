Азиатские индексы - 02-05-24

ТОКИО, 2 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.44% и составил 38236.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.53% и составил 2728.53 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3104.82 пункта, а HANG SENG вырос на 2.50% и составил 18207.13 пункта.