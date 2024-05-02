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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-05-24

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-05-24

ЕРЕВАН, 2 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 мая, курс доллара США сократился на 0.37 драмa и составил 387.63 драм. Курс евро сократился на 1.29 драмa и составил 414.92 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 4.22 драм. Курс британского фунта сократился на 1.51 драмa и составил 485.04 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 416.59 драмa и составила 28693.25 драм. Цена серебра сократилась на 11.54 драмa и составила 330.01 драм.


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