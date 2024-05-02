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Восемь военнослужащих, пострадавших в ДТП на "Урале", выписаны из больниц

Восемь военнослужащих, пострадавших в ДТП на "Урале", выписаны из больниц

В результате ДТП с участием автомобиля “Урал” МО Армении 12 апреля 8 военнослужащих, получивших ранения, закончили лечение и выписаны из больницы. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении.

“12 военнослужащих, включая военнослужащего, который ранее находился в критическом состоянии, продолжают получать лечение в специализированных отделениях. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как удовлетворительное, в ближайшее время они также завершат лечение и будут выписаны из больницы”, - говорится в сообщении МО.

12 апреля 2024 г. в 15:25 во время боевой смены личного состава боевой позиции поста N-й воинской части минобороны Армении автомобиль "Урал" упал в ущелье, в результате чего 4 военнослужащих погибли, а еще 19 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.


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